〈房產〉高雄高薪購屋何處去 房仲：台積電概念區全上榜

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-09 12:18



台灣 2023 年億萬富翁共達 11 萬人之多，受護國神山庇蔭，高雄有錢置產客也越來越多？房仲業者金融聯徵中心資料統計，高雄 2023 年年薪超過 200 萬元以上的高薪購屋族，占近 1 成，觀察這些高薪族最愛購屋熱區，鼓山區高薪族佔比近 2 成，榮登榜首，不過如從增加幅度來看，高薪族增加最多的則是三民區，2023 年三民區高薪購屋族約佔 15.1%，近五年來成長了約 4.9 個百分點，成為越來越多有錢人群聚的熱區之一。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，高薪購屋族比例逐年增加，除了意指有錢人增加，也反映出購屋門檻越來越高，尤其高雄受台積電 (2330-TW) 效應房市發展蓬勃，近五年平均單價從 2019 年的每坪 16.6 萬元 2023 年上揚至 23.9 萬元，增幅 44%，平均總價也從 763 萬元，增加至 979 萬元，總價負擔增逾 2 百萬元，在物價通膨和房價高漲的因素下，年薪沒有到一定基礎，恐怕對於購屋計畫「只能遠觀不能褻玩焉」!

台灣房屋愛河之心加盟店店長顏政豪表示，鼓山區內涵括美術館及農十六兩大豪宅特區，素有高雄富人區之稱，因此高薪購屋族佔比高並不意外，而三民區發展早且成熟，區內多以總價帶較親民的老公寓、中古大樓華廈等物件為大宗，區內幾個優質生活圈，像是高醫、科工館、河堤商圈，及新興的中都重劃區等，不僅具備優渥生活機能、學區完整、社區人文素質佳，部分商圈更享有台鐵地下化及輕軌機能紅利，近年建商更鎖定高端族群，推出不少高總價住宅產品，不同於美術館、農十六豪宅特區，主力商品總價帶多落在 2000-3000 萬元左右輕豪宅居多，因此磁吸不少中高端客群。

另外觀察，包括楠梓、仁武、橋頭等台積電概念區，高薪購屋族均有增加的趨勢，其中楠梓區近五年增加了 3.5 個百分點，有錢人增加幅度還比鼓山區更高，而屬於亞洲新灣區範圍的前鎮區，高薪購屋族則越來越少，近五年減少了約 6 個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，楠梓、仁武、橋頭等區高薪族增加，一方面為這些熱區受產業建設議題帶旺房價衝高，購屋門檻相對拉高，同時受惠利多，磁吸許多產業鏈企業主、科技新貴、投資族提前進場卡位，更拉升整體高薪購屋族比例。