〈房產〉全台老宅比重高掛7成 天龍國成「古都」更是危險

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 14:43

今 (3) 日早晨台灣花蓮發生大地震，老屋耐震力問題再度浮上橋檯面。早在 25 年前發生 921 大地震後，政府修正規範，提高新建物耐震能力。相對來說，屋齡 25 年可說是房子是否為「耐震宅」的分水嶺。房仲業者觀察內政部統計，截至去年第四季止，全台近 7 成房屋屋齡逾 25 年，統計六都與新竹縣市，以台北占比近 8 成最高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨建議，全台尤其首都老屋數量逐年攀升，不過天災並不等人，地方與中央政府急需正視此問題。

住商機構彙整內政部不動產資訊平台資料，全台房屋稅籍住宅的平均屋齡高達 32 年，其中若僅看屋齡 25 年以上住宅，數量也高達 635 萬 4909 宅，占比達 69.1%。其中，僅統計六都與新竹縣市數據，以台北市平均屋齡達 37.6 年最高，且屋齡 25 年以上住宅占比也達 79.2%，占比位居七都冠軍。

徐佳馨指出，自 1999 年發生 921 大地震後，內政部針對《建築法》中的《建築物耐震設計規範》，進行面性修改，因此屋齡 25 年以下的新建物件，具更高耐震能力。不過，觀察全國數據，較不具耐震能力的老舊建物數量持續攀升，其中，台北從首都變為「古都」，全市每 10 戶就有近 8 戶屋齡超過 25 年，不管是中央或地方政府需正視此問題，否則天災不會等人，若大地震震央發生於大台北地區，死傷規模之大恐怕將動搖國本。

由數據顯示，七都中屋齡最年輕縣市，則為新竹縣、新竹市以及桃園市，屋齡 25 年以上住宅占比僅約 50.5%、56.6%、56.1%，3 縣市接近半數住宅較具有耐震能力。大家房屋企研公關主任賴志昶分析，桃園市近期重劃區與重大建設議題不斷，吸引建商搶進推案，整體住宅環境新穎。新竹縣市由於科技產業進駐，為滿足科技新貴住宅需求，不少開發商進場插旗，拉低整體房市屋齡。

賴志昶建議，購屋族群買房指標不外乎地段與價位，不過台灣本身為地震頻發地區，其中北部台北盆地有火山以及土壤液化等問題，建議民眾購屋前可觀察官方的「土壤液化潛勢查詢系統」等資訊，並選購具有建商品牌、屋齡較新的住宅，以求買屋後能住得安心。