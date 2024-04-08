〈房產〉高總價豪宅銷售趕進度 蛋黃區皇翔御琚再以4.5億元售出一戶

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 12:04

台北市 200 萬元俱樂部豪宅又有新成交案，最新實價揭露，信義計畫區豪宅「皇翔御琚」，今年 3 月有交易，買家是自然人以無貸款的方式，總價 4.5 億元買下 230.21 坪低樓層戶別，單價 222.4 萬元。對照同樓層鄰居，2014 年成交單價 290 萬元，新買家晚 10 年入手，單價約打 77 折。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「皇翔御琚」2010 年完工，至今屋齡已 13 年，扣除親友特殊交易，目前僅揭露 14 筆交易，過半交易集中在 2012-2013 年建商開賣初期，成交單價約落在 240~290 萬元，不過因該社區總價高，能承接的買方屬金字塔頂端的客層，成屋後交易速度趨緩，甚至 2020-2022 連三年都未有交易。隨著社區屋齡增加，現在又有囤房稅壓力，反而是高端豪客進場議價時機。

張旭嵐表示，「皇翔御琚」地段精華，目前建商持有多戶非自住房屋的最高稅率為 3.6%，以其單戶建坪 200 多坪的試算，每年房屋稅額逾 200 萬元，因此每賣出一戶，建商相當於每年省下一台特斯拉豪車；等到囤房稅實施上路，建商餘屋的最高稅率將達到 4.8%，單戶每年的房屋稅率恐提高至 300 萬元左右，也讓建商售屋態度轉趨積極。

觀察今年台北豪宅市場，截至目前為止，2024 年台北市已有 2 筆單價破 200 萬元的豪宅交易，除了這筆「皇翔御琚」之外，另外一筆則是大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」，1 月交易高樓層戶，總價約 4.24 億元，單價 279.4 萬元，單價高居社區第五名，且還超越 2023 年同社區的豪宅王 277 萬元。