〈房產〉2023年北市熱銷預售豪宅建案 「國賓皇琚」平均每月賣3戶最熱

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 11:22

房仲業者彙整預售屋實價登錄交易資訊，以 2023 年台北市交易總價 7000 萬元以上的前五大預售交易建案來看 ，中山區「國賓皇琚」交易件數 36 件居冠最為熱絡，相當於每個月就有 3 件交易紀錄。而松山區「勤美璞真城仰」去年平均單價每坪 211 萬元，不僅為前五大建案單價最高，交易量也有 15 件，是去年表現最有價有量的豪宅預售建案。

根據 2023 年預售屋實價登錄資料統計，台北市預售豪宅交易量前五名出爐！其中，「國賓皇琚」交易件數 36 件榮登第一名寶座，交易量幾乎是第二名的兩倍，平均單價每坪 195.9 萬元，平均一戶交易總價 2.37 億元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「國賓皇琚」位在中山區中山北路二段，是台北市中心著名的林蔭大道，鄰近馬偕醫院、捷運雙連站及中山站，周邊企業、飯店、百貨林立，商務機能完善。建築基地前身是台北國賓飯店，也是台灣首家民營五星級飯店，後來參與危老重建，規劃改建為 2 棟住宅、1 棟飯店，住宅戶數 72 戶。「國賓皇琚」棟距寬闊，建案訴求飯店式管理，再加上國賓飯店品牌的加持，深受高資產人士青睞。

「宏國大道城 B 棟」則以 19 件位居第二，平均單戶總價 1.13 億元，平均每坪 122.7 萬元。陳金萍指出，「宏國大道城 B 棟」基地位於大同區承德路二段，鄰近台北車站、捷運中山站、捷運雙連站，附近即是著名的南京西路商圈，建案名稱呼應台北早期商貿繁華興盛的大稻埕地區。在台北市西區門戶計畫帶動下，將有台北雙子星、郵政雙塔等大型開發案進駐，預期再次翻轉城市發展軸線，「宏國大道城 B 棟」建案對於在地高資產換屋人士具有一定的吸引力。

若以平均交易單價來看，最高的預售豪宅是松山區的「勤美璞真城仰」，平均單價每坪 213.2 萬元，平均單戶交易總價達 2.15 億元，交易件數 16 件位居第四。陳金萍指出，「勤美璞真城仰」前身為慶城福華大樓，屋況老舊且長年閒置，嗣後以實施都市更新方式重建。建案基地位在松山區慶城街，鄰近松基公園，附近有松山機場、捷運南京復興站，周邊敦化北路林蔭大道也有多所著名豪宅坐落，地段卓越、鬧中取靜，且具備市中心千坪以上大基地優勢，保值性高而廣受高資產人士青睞，單價是台北市之最，而總價也僅次於「國賓皇琚」，爲「有價也有量」的預售豪宅。