〈房產〉高達4794封標單搶88戶平價宅 冠德捷世中籤率僅0.37%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-02 17:36

備受矚目的台灣金聯平價宅開標再度寫下 44794 餘封標單成績，其中前五熱門投標標的中，就有 3 筆是冠德捷世社區，最熱門的 21 標號總價 1111 萬元，共有 271 封標單，得標機率僅有 0.37%，第二名則是新店的低總價兩房法樂社區，總價 1258 萬元，投標單數有 269 封，得標率同樣只有 0.37%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，去年平價宅標售總共吸引 3 千餘封投標單，這次平價宅更一舉衝到近 4794 封標單，從此也可能看出房市景氣熱絡，若觀察熱門投標標的可發現，低總價捷運宅仍相當有吸引力，另外低總價的精華路段兩房等產品，這些總價都可以適用新青安的政策房貸，因此最後投標如預期的上千封投標熱潮再現。

此次標案中，最熱門的冠德捷世高樓層個案，總價 1111 萬元，吸引 271 封投標單，前五熱門的投標標的中，就有 3 筆是冠德捷世社區，三筆得標率都不到 0.5%，最熱門的 21 標得標率僅有 0.37%，顯見捷運宅相當受到市場歡迎，不過該社區在 2018 年捷運宅標售時，卻曾出現大量流標的罕見現象，房市景氣差異甚大。