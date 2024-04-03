〈房產〉全台住宅地震險投保率卻不到38% 桃竹投保率遠勝花東

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 10:47

今晨花蓮發生芮氏規模 7.2 大地震，各地也陸續傳出災情，但全台各縣市的住宅地震險投保率，竟全數低於 5 成，住宅面臨震災時的保障明顯偏低，房仲業者根據財團法人住宅地震基金資料，統計全台各地住宅地震險投保率，總計全國將近 930 萬戶住宅中，僅有約 352 萬戶投保地震險，投保率只有 37.92%。

各縣市當中，以桃園市的投保率最高，達 46.36%，但仍不及 5 成；新竹縣市則以 45.75% 的投保率居次。而本次發生強震的花蓮縣，投保率只有 3 成，落居第 11 名的後段班，而全國投保率最低的是連江縣，只有 1.48% 的住宅具震險保障，本島縣市中，則由雲林敬陪末座，投保率 20.58%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，因房貸期間須強制地震險，也可發現住宅存量較多的區域，件數往往較多，不過值得一提的是，桃園與新竹有效保單占比最高，主要是新案多但總戶數少所致。

第一建經研究中心副理張菱育表示，住宅地震保險於 1999 年的 921 大震後才積極推動，為降低震災造成的財務風險，金融行庫幾乎都會要求在申辦房貸款時，要求投保住宅火災及地震基本保險，加上住宅基本震險推動至今還不到 25 年，所以具震險保障的住宅，大部分都是有房貸的新屋及 25 年內中古屋，至於無貸款的高屋齡老宅，則多半沒有投保。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示指出，桃園、新竹因近年推案熱絡，申貸購屋的新屋數量也多，因此投保率居全國之首；且都會地區的房地產價值高，民眾確保資產的意願也較積極，使六都及新竹等都會區的投保率位居全國的前段班。

至於投保率後段班的縣市，基本上均為房地交易量較低的非都會地區，申貸投保震險的案件，也因而處於低檔；且許多祖厝老屋亦無房貸，所以不會特別去投保地震險，也讓花蓮、台東等地震好發區的震險投保率，反而遠遠落後於被認為是弱震區的桃園、新竹等地。