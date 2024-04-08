〈0403強震〉購屋前先看看是否黃標 北市仍有921與331黃標列管高達47處

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 18:58

地震過後往往會喚起民眾對於結構安全的重視，根據北市建管處的統計，台北北市 331 與 921 兩次大地震後，仍有地震列管黃單建築物 47 處，加上此次地震也有建築物受損，房仲業者建議民眾購屋前可上建管處網頁查詢。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，每次地震過後，民眾就會特別注意結構安全，甚至購買預售案時，也會特別留意建築工法、結構與是否有制震或免震等規劃設計，由於 921 大地震後建築法規更重視結構安全，建議民眾可以挑選 921 地震後才興建的大樓。

根據台北市建管處的資料顯示，黃單需注意之建築物，因非屬危險建築物，未達限制使用程度，惟均已函知所有權人應盡速修繕補強或辦理重建，以便撤銷列管，維護居住安全。

臺北市 921 地震列管黃單建築物清冊，去年 12 月版本共計還有 36 處屬於 921 黃單，至於北市 331 地震列管黃單建築物清冊，今年 3 月版本還有 11 處屬於 331 黃單，若加上此次地震列管黃標的建築物，黃標建築物恐怕仍會超過 50 處。