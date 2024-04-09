〈能源盤後〉市場關注中東風險 原油走跌 但收盤已脫離最低點

鉅亨網編譯許家華 2024-04-09 05:57

交易員密切關注中東原油供應風險之際，國際油價周一 (8 日) 下跌，但收盤已高於盤中最低點。

以色列稱正自加薩南部擴大撤兵，新聞報導稱以色列和哈馬斯均已派出代表團前往開羅進行停火談判，但一些報導稱談判沒有取得任何進展。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 48 美分或近 0.6%，收每桶 86.43 美元，脫離盤中低點 84.69 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 79 美分或 0.9%，收每桶 90.38 美元，，脫離盤中低點 88.78 美元。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.75 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.73 美元。

5 月交割的天然氣價格上漲 3.3%，收每百萬 Btu 1.84 美元。

市場推動力

Sevens Report 聯合編輯 Tyler Richey 表示，地緣政治因素仍然是「對石油市場的主要影響力」，而以色列自加薩部分地區撤軍的消息被視為緩和與哈馬斯軍事衝突的一步，。

然而，周一報導顯示，雙方並未朝停火協議方向推進。

此外，報導稱以色列總理 Benjamin Netanyahu 宣布，入侵拉法的日期已經確定，而拉法一直是以色列和哈馬斯談判間的激烈爭點。

Richey 表示，最初以色列撤軍之舉令市場認為以哈之間的地緣政治動態改善，造成油價周一早盤壓力，但隨後軍事衝突可能加劇的不確定性再現，令油價在收盤前收復大部分跌幅。

上周油價飆升，係因市場擔心以色列和伊朗之間的衝突更直接，令 Brent 原油價格自 10 月以來首次突破每桶 90 美元。在以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館，並造成一名伊斯蘭革命衛隊高級指揮官死亡後，上周伊朗誓言必將報復。

ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 表示：「地緣政治風險肯定有所增加，特別是在以色列和伊朗問題上，這讓市場感到緊張。然而，在沒有任何升級的情況下，市場定價的任何溢價最終都會被削弱。」

上周原油期貨價格也因強勁的經濟數據而提振，包括遠高於預期的 3 月美國非農就業人數增幅，令上周 WTI 上漲 4.5%，而 Brent 原油上漲 4.8%。

根據新聞報導，德國周一公布，2 月工業生產成長超預期，同時歐元區 Sentix 投資者信心指數 4 月份上升。

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 評論，樂觀的經濟數據 (尤其是美國的經濟數據) 喚醒市場再次對長期利率上升的擔憂，這「可能會擾亂能源市場的上行路徑，因能源市場本巴望全球今年廣泛降息以刺激需求和經濟活動。」