嬌生斥130億美元收購Shockwave 強化醫療設備實力
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-05 19:30
根據多家媒體周五 (5 日) 報導，嬌生同意以每股 335 美元的現金約 131 億美元，收購 Shockwave Medical，強化其在製造心臟病醫療設備方面的擴張。兩家公司表示，這筆交易將於今年年中完成。
截稿前，嬌生 (JNJ-US) 周五盤前股價上漲 0.40%，每股暫報 153.11 美元，今年迄今已累積上漲 68%；Shockwave Medical(SWAV-US)盤前上漲 1.25%，每股暫報 324 美元。
自嬌生分拆消費者健康部門以來，該公司一直在透過收購心臟輔助設備製造商 Abiomed 等公司，強化在醫療技術領域的實力，而這也是交生字 2022 年以 166 億美元收購 Abiomed 以來最大一筆交易。
嬌生聲明稱，收購 Shockwave 將讓公司成為四個快速成長的心血管技術領域領導者。嬌生此次收購將替產品增添 Shockwave 的技術，稱作血管內碎石術，用於破碎鈣化的血管，類似治療腎結石的方法。
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