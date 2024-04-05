嬌生斥130億美元收購Shockwave 強化醫療設備實力

根據多家媒體周五 (5 日) 報導，嬌生同意以每股 335 美元的現金約 131 億美元，收購 Shockwave Medical，強化其在製造心臟病醫療設備方面的擴張。兩家公司表示，這筆交易將於今年年中完成。

自嬌生分拆消費者健康部門以來，該公司一直在透過收購心臟輔助設備製造商 Abiomed 等公司，強化在醫療技術領域的實力，而這也是交生字 2022 年以 166 億美元收購 Abiomed 以來最大一筆交易。