紅海危機助攻 全球空運量和運價齊升

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-06 08:23

產業專家表示，紅海爆發航運危機後，零售和製造業者紛紛透過空運方式運送更多貨物，這有助於提振空運物流業者長期低迷的貨運表現。

運輸數據公司 Xeneta 空運長 Niall van de Wouw 表示，在傳統淡季期間，這種需求導致「空運市場異常繁忙」。截至 3 月的四個月中，全球航空貨運量以雙位數百分比的速度成長，顯示受紅海危機影響的貿易航線需求仍十分強勁。

在連接中東、南亞和歐洲的航線上，2 月至 3 月的平均即期運價漲了 46%，每公斤達到 2.82 美元，較去年同期上漲 71%。Xeneta 指出，3 月全球空運貨物平均即期運價月增 7%，達到每公斤 2.43 美元。

van de Wouw 說：「雖然市場沒有立即受益，但紅海干擾顯然是導致這些數據其中一項因子。」

數據供應商 WorldACD 指出，杜拜、曼谷、可倫坡以及斯里蘭卡等歐亞海空樞紐年初以來十分繁忙，其中杜拜至歐洲的貨運量更較去年同期翻倍。

國際航空運輸協會 (International Air Transport Association) 表示，中東 - 歐洲貿易量在 2 月榮登全球成長最快的市場，較去年同期成長 39.3%。

雖然從運價來看，空運比海運還要更貴，但比起高昂的運價，部分公司更看重交貨速度，尤其是海運船隻現在需要最多 10 天的時間才能繞過南非好望角。

物流業者 Seko Logistics 商務長 Brian Bourke 說，製造業者將高度優先的貨物從海運轉移至空運，以滿足生產計畫並維持工廠運作。