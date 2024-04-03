OPEC+部長級會議維持減產政策 國際油價走揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-03 22:20

石油輸出國 (OPEC) 的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 與石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 周三 (3 日) 召開線上會議決定維持石油產量政策不變，並敦促一些成員國加強遵守減產協議，這意味著在 6 月底之前，該組織仍維持每月 220 萬桶減產計畫，消息推升國際油價走高。

OPEC + 的減產再加上燃料需求出人意料的有彈性，推動倫敦市場原油價格升至每桶近 90 美元，創今年來新高，另外中東地區的持續衝突也在支撐原油期貨。

截稿前，6 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.92%，至每桶 89.74 美元；5 月到期的西德州原油期貨上漲 0.85%，至每桶 85.87 美元。

根據國際能源總署數據，透過限制產量措施，OPEC + 看起來有意確保全球油市在第二季保持輕微短缺。摩根大通曾警告，這一短缺可能會將國際油價推高至每桶 100 美元。

根據此次會議聲明，JMMC 將繼續密切評估油市狀況，OPEC + 成員國確認「隨時準備採取額外措施」。另外 JMMC 也再次敦促成員國遵守減產承諾，伊拉克和哈薩克已承諾要進一步減產以彌補產量過剩，兩國要在 4 月底之前交出詳細減產計畫。

Data from S&P Commodity Insights(Platts) 數據顯示，OPEC+1 月淨日產量過剩 27.5 萬桶，2 月淨日產量過剩 17.5 萬桶。該機構數據是 OPEC + 用來評估其成員國產量的二級數據來源之一。

市場分析指出，維持生產限制措施消息可能讓消費者感到不安，因為他們仍在受多年惡性通膨之苦，並讓央行鬆綁貨幣政策的工作複雜化。然而對 OPEC + 來說，油價上漲支撐至關重要的政府收入。

OPEC + 將於 6 月 1 日在維也納總部舉行會議，決定是否將減產措施持續到下半年，而 JMMC 將於同日再次召開會議，代表部長們對油市進行評估。