Fisker的Ocean疑有車門故障問題 NHTSA展開初步調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-03 20:10

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三 (3 日) 表示，已對 Fisker 的 2023 年 Ocean SUV 展開初步調查，此前有投訴稱，該款電動車的車門有時候會打不開。這對陷入困境的 Fisker 來說又是一次打擊。

NHTSA 表示，其缺陷調查辦公室 (ODI) 已收到 14 起投訴，稱門閂和門把出現短暫故障，導致駕駛、前排乘客和後面的車門無法打開。一些投訴還指稱，緊急機制也未能順利打開車門。

該監管機構的初步評估將調查潛在的問題範圍和嚴重程度，已評估其對安全的影響。當局也可以再不採取任何潛在行動的情況下結束對 Fisker 的調查。

此外，NHTSA 還在調查 Fisker 之前的兩起事故，一起是關於 2023 Ocean SUV 的煞車問題，另一起是關於車輛意外移動。

Fisker 的股票上月因未能遵守上市規範而遭到紐交所 (NTSE) 摘牌，該公司並未回應置評請求。

上個月，Fisker 與一家大型汽車製造商的潛在投資談判破裂，迫使其尋求庭內或庭外重組和資本市場交易等選擇，之後 Fisker 面臨越來越大的不確定性。

該公司上周表示，將下調 2023 款 Ocean SUV 車型的價格，以提振銷售，並在面臨現金儲備枯竭之際籌集資金以償還債務。