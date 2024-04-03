AI順風吹不動股價 Google第一季漲幅落後科技股同行

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-03 19:44

Google 股價最近的疲軟是面臨一連串的壞消息所致。美國司法部針對該公司的反壟斷訴訟審判在去年秋季持續數周，讓華爾街擔心有糟糕的結果，包括高額的罰金甚至是業務分拆。

Bernstein 分析師團隊在去年 11 月初的報告中寫道：「司法部對 Google 搜索的案件比想像的更有吸引力。投資人可能低估『做出不利裁決的可能性』。」該案的結案辯論將於下個月進行，裁決可能在今年晚些時候做出。

另一方面，Google 在人工智慧 (AI) 競賽中的態勢也令人擔憂。今年 2 月該公司高調推出的 AI 模型「Gemini」，但該聊天機器人在回答用戶查詢的問題時出包，給出錯誤的歷史圖片，搞砸了發表會。

不只如此，Google 母公司 Alphabet 的財報也讓投資人失望，與其他主要 AI 競爭對手微軟 (MSFT-US) 之下顯得遜色，在近兩季的財報發布後的第二天，Alphabet 股價分別下跌 8%、10%。

投資人對 Google 的 AI 競賽感到焦慮也是正常的，建立生成式 AI 需要龐大的投資在前期的運算基礎設施上，根據 FactSet 分析師估算，Google 今年的資本支出將成長 33%，達到略低於 430 億美元的創紀錄水準。不過，Adobe(ADBE-US) 等公司的業績最近表明，消費者和商業用戶還沒有急著替 AI 工具支付高額費用。

此外，線上聊天機器人的日益普及，如 OpenAI 的 ChatGPT 和風險投資公司支持的 Perplexity 也留下一個懸而未決的問題，即這些工具最終將如何影響網路搜尋，也就是 Google 的核心業務。

微軟一年前將 ChatGPT 添加到期必應 (Bing) 搜尋引擎中，不過這對 Google 並不至於到致命程度，根據 Statcounter 數據顯示，今年 3 月 Google 在全球搜尋市場中的佔有率略高於 91%，僅略低於過去 5 年平均每年 92% 的市占。分析師預估，連續兩年保持個位數成長後，Google 今年的廣告總收入將成長 10% 至 2,610 億美元左右。