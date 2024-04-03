〈美股早盤〉小非農報告強勁影響降息預期 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-03 21:42

美股主要指數周三 (3 日) 漲跌互現、美債殖利率飆升，原因是 3 月「小非農」新增就業人數超預期，強化聯準會 (Fed) 將在更長時間內維持高利率的觀點，甚至引發比預期更小的降息幅度擔憂。

截稿前，道瓊工業指數漲近 15 點或 0.04%，那斯達克綜合指數跌逾 40 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.02%，費城半導體指數跌近 0.5%。

ADP 周三公布數據顯示，3 月美國民間企業就業人數增加 18.4 萬人，遠超經濟學家預期的 15 萬人，表明美企繼續以強勁的速度招聘。這份報告替周五 (5 日) 的非農就業報告奠定基礎，最新非農就業數據可能有助確定 Fed 何時啟動首次降息。

Fed 主席鮑爾曾表示，央行正在等待更多數據證明通膨正在降溫，然而本周一的製造業數據回春，交易員降低對 Fed 今年降息時間和幅度預期。本周交換合約交易走勢顯示，Fed 在今年可能降息不到 3 次，首次降息會延到 6 月以後。值得注意的是，Fed 主席鮑爾將在稍晚發表談話。

Rabobank 駐倫敦外匯策略主管 Jane Foley 表示，有鑑於就業數據可能證實 Fed 在更長時間維持高利率前景，風險偏好回落並不令人意外。

大宗商品方面，國際油價不斷上漲助長通膨預期，布蘭特原油期貨維持在每桶 89 美元上方；銅價連續三天走揚，而棕梠油價格位在 2022 年 11 月以來新高，加大全球食品通膨加劇風險。

截至台北時間周三（3 日）22 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 6.76%，至每股 40.97 美元

英特爾 4 月 2 日發布公告稱，該公司的總營收從 2022 年的 570 億美元下滑至 2023 年的 477 億美元。晶圓代工業務 2023 年營收 189 億美元，營運虧損 70 億美元。針對晶圓代工業務 2023 年虧損陡增，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 表示，2024 年將是該公司晶圓代工業務營運虧損最嚴重的一年，預計到 2027 年左右將實現營運收支平衡。

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價下跌 0.55%，至每股 125.76 美元

諾和諾德警告，其熱門的糖尿病藥物 Ozempic 的入門套件第 2 季仍將無法在德國上市，因為該藥物的減肥效果導致歐洲短缺。諾和諾德昨日在德國醫療監管機構 BfArM 網站上發布一份聲明，敦促醫生只為已經接受治療的患者開立處方。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.72%，至每股 165.43 美元

美國電動車龍頭特斯拉昨日美股盤前公布今年第一季交車數據，該季交付 386,810 輛電動車，遠低華爾街分析師平均預估的 449,080 輛，為新冠疫情以來首次較去年同期下滑。此外，特斯拉第一季汽車生產量為 433,371 輛，也低於預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 ADP 就業人數新增 18.4 萬，預期 14.8 萬，前值 15.5 萬

美國 3 月綜合 PMI 終值預期 52.2，前值 52.5

美國 3 月服務業 PMI 終值預期 51.7，前值 52.3

美國 3 月 ISM 非製造業指數預期 52.8，前值 52.6