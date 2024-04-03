貴州茅台去年營收人民幣1,476億 成長19%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-03 14:00
中國貴州茅台 (600519-CN) 周二（2 日）發布財報，2023 年營業收入為人民幣（下同）1,476.94 億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤為 747.34 億元。
據《證券時報》報導，貴州茅台發布的年報顯示，2023 年營業收入為 1476.94 億元，年增 19.01%；歸屬於母公司所有者的淨利潤為 747.34 億元，增長 19.16%。
貴州茅台說，去年持續鞏固貴州茅台酒全球唯一千億級酒類大單品地位，茅台 1935 造就「行業奇蹟」，上市僅兩年成為營收百億級大單品，茅台王子酒單品營收超過 40 億元，漢醬、貴州大曲、賴茅單品營收分別超過 10 億元，形成了千、百、十億級大單品格局，全面建立產品矩陣。
茅台以 501 億美元的品牌價值位列《Brand Finance2024 年全球品牌價值 500 強》第 24 名，以 884.27 億美元的品牌價值位列《2023 年 BrandZ 最具價值中國品牌 100 強榜》第 3 名，穩居「世界酒類品牌」榜首。以 1.0500 兆元的品牌價值和唯一萬億級品牌的絕對優勢，第六次登頂胡潤榜「最具價值中國品牌」。
貴州茅台 2023 年共計派發現金紅利 565.5 億元，佔歸母淨利潤 75.67%，分紅金額較上年提高約 18 億元，再創歷史新高，以實際行動回報投資者。
展望 2024 年，信達證券表示，貴州茅台將在更多領域展開工作，包括「π社區」交流平台上線、巽風酒發布、散花飛天亮相等，持續打造品牌勢能，鞏固護城河。
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