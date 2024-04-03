貴州茅台去年營收人民幣1,476億 成長19%

茅台以 501 億美元的品牌價值位列《Brand Finance2024 年全球品牌價值 500 強》第 24 名，以 884.27 億美元的品牌價值位列《2023 年 BrandZ 最具價值中國品牌 100 強榜》第 3 名，穩居「世界酒類品牌」榜首。以 1.0500 兆元的品牌價值和唯一萬億級品牌的絕對優勢，第六次登頂胡潤榜「最具價值中國品牌」。