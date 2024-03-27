〈房產〉全台十大「租不如買」區域出爐 這縣市包辦一半

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-27 09:38

台灣央行上周無預警升息，立即就傳出有房東要漲租，讓租屋族大喊無奈，反觀政府凍漲新青安房貸利率，購屋族紛紛鬆口氣，形成兩者強烈對比。根據市調統計，2023 年七都各行政區租金、總價中位數並計算每月還款金額，統計出七都十大「租不如買」的行政區，台南市一口氣包辦 5 席最多。

《591 實價登錄》指出，其中冠軍仁德區因房價基期低且租屋需求旺盛，租金比房貸高出 7000 多元，在不考量自備款的情況下，買房負擔反而明顯更輕鬆。

《591 實價登錄》統計，台南市這次異軍突起，像 1-3 名的仁德、安平、歸仁等區，目前每月平均租金約在 2.2-2.4 萬元，成交總價則介於 600-800 萬元。以仁德區來說，過往因地處蛋白區，價格基期較低，但近年隨著鄰近東區外溢效應，陸續有品牌建商到此插旗，加上台南近年就業市場熱絡，帶動租屋需求強勁，也讓租金較房貸還貴上 7000 元，等同於該區一間套房的出租行情。

而安平及歸仁兩區，則分別受到國平重劃區、高鐵特區內新屋拉抬租金行情，其中安平還有大坪數海景宅拉抬，拉大與房貸金額的差距。同樣是台南市，分居第 5、8 名的永康與中西區，由於當地有多所大專院校、工業區及醫院等就學就業需求強勁，套房出租熱絡；中西區因開發早、新成屋少，去年更有近半數交易量為 30 年以上老屋，不到 400 萬元的房價換算下來房貸月繳不用萬元，購屋門檻超親民。

台中則有梧棲與大里上榜，兩區租金皆落在 2 萬元，平均房價約 600~700 萬元，像梧棲區因台中港特區新成屋出租密集，拉抬租金水位，但整體而言區域租金分布較為不一，在舊市區仍有相對親民的租件；而大里生活機能佳，亦有 74 號快速道路聯外交通便利，區域也還有工業區、軟體園區，租屋需求旺盛，連帶推升租金走高。