美股重點新聞摘要2024年04月01日
鉅亨網新聞中心 2024-04-02 08:07
今日操盤前瞻
法國、德國、歐元區、英國 3 月製造業 PMI 終值
美國 2 月 JOLTs 職位空缺、耐久財訂單修訂值、工廠訂單
ISM 製造業數據意外強 Fed 6 月降息機率短暫跌破 50%
在一項指標顯示美國製造業活動實現 2022 年以來首度擴張後，債券交易員預估聯準會 (Fed) 今年將減少貨幣寬鬆，認為 Fed 將在 6 月首次降息的機率，也短暫落至 50% 下方。閱讀全文...
OpenAI 宣布：任何人都無須註冊 可免費使用 ChatGPT
自 2022 年底推出熱門的 ChatGPT 以來，OpenAI 要求想要使用聊天機器人的用戶註冊 OpenAI 帳號。該公司週一 (1 日) 透露，將向所有人免費提供 ChatGPT，無需註冊任何帳號，以改善使用者體驗。閱讀全文...
中國電動車商「蔚小理」3 月銷售成績不差 盤中股價齊揚
中國電動車製造商蔚來汽車 (9866-HK)、小鵬汽車 (9868-HK)、理想汽車 (2015-HK) 周一 (4/1) 公布 3 月銷售表現符合先前公司預期，在電動車需求成長放慢的環境中，消息激勵 3 家車商美股股價齊揚。與此同時，這份佳績給包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的許多電動車商帶來龐大壓力。閱讀全文...
美 3 月 ISM 製造業指數升至 1 年半新高 止住連 16 個月萎縮頹勢
美國 3 月製造業活動意外擴張，為 2022 年 9 月以來新高，止住連續 16 個月萎縮的態勢，原因是生產大幅反彈、需求走強，不過同時投入成本也有所攀升、製造業就業狀況依然低迷。閱讀全文...
瑞銀：蘋果手機 2 月全球銷量下滑 4% 美、中市場表現疲軟
瑞銀 (UBS) 周一 (4/1) 表示，今年 2 月蘋果 iPhone 全球銷量約為 1,740 萬台，比去年同期的 1,810 萬台下滑 4%，原因是受到美國、中國市場表現疲軟影響。閱讀全文...
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