Citadel葛里芬：美經濟將溫和擴張、債務問題不容忽視

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-02 09:00

避險基金 Citadel 創辦人葛里芬 (Ken Griffin) 向投資人表示，他預期未來幾季美國經濟將溫和成長，同時警告，美國債務是「一個不容忽視且日益嚴重的問題」。

葛里芬援引美國國會預算局 (Congressional Budget Office) 預估值稱，到 2023 年，淨利息支出料將達到國內生產毛額 (GDP) 的 3.1%，比 1974 年至 2023 年的平均值高出一個百分點。

葛里芬說：「在失業率徘徊在 3.75% 左右的情況下，美國政府任由赤字率達到 6.4% 是不負責任的。我們必須停止以犧牲後代子孫為代價的舉債。」

葛里芬預估，隨著聯準會 (Fed) 繼續打擊通膨，未來幾季的經濟成長將低於潛能水平。但該公司認為，由於通膨下滑和薪資上揚，消費者將受惠於實質收入成長。

他表示，因結構性和周期性因素，Citadel 認為經濟形勢將在中期之內面臨挑戰。但隨著通膨緩解，固定收益市場將會改善。