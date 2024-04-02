中國電動車商「蔚小理」3月銷售成績不差 盤中股價齊揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-02 02:40

中國電動車製造商蔚來汽車 (9866-HK)、小鵬汽車(9868-HK)、理想汽車(2015-HK) 周一 (4/1) 公布 3 月銷售表現符合先前公司預期，在電動車需求成長放慢的環境中，消息激勵 3 家車商美股股價齊揚。與此同時，這份佳績給包括特斯拉 (TSLA-US) 在內的許多電動車商帶來龐大壓力。

具體來看，蔚來汽車 3 月交付 11,866 輛電動車，接近其先前給出的指引，讓今年第一季總銷量達到 30,053 輛。該公司曾下修對 3 月銷售數量預期，從原先的 1.4 萬輛降至約 1.2 萬輛。

小鵬汽車上月則銷售 9,026 萬輛電動車，符合公司預期，第一季總銷量達到 21,821 輛車。不過該公司並未提供第一季的銷售預測，先前預估 3 月交車量為 9,000 輛。

理想汽車在 3 月則交付 28,984 輛電動車，符合最近給出的指引，第一季總銷量達到 80,400 輛。該公司對第一季的初步銷售預測暗示，2、3 月合計的銷售量約為 7 萬輛，不過在 2 月銷量為 20,251 輛後，將 3 月的銷量預期下修至 30,053 輛。

整體來看，「蔚小理」在 3 月總共交付近 5 萬輛電動車；第一季的銷售輛月為 13.2 萬輛，年增約 30%。

值得注意的是，銷售成長正在放緩，到去年第四季的交付量成長一倍，然而今年第一季的個別成長並不平均，理想汽車交車量年增 50%、小鵬汽車成長約 20%，蔚來汽車則下滑約 3%。

另一方面，中國經濟成長放緩也打壓投資人情緒。理想汽車股價今年迄今下跌約 19%、蔚來汽車和小鵬汽車股價均下跌約 50%。