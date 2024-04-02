〈紐約匯市〉美製造業表現削弱Fed降息押注 DXY升至2月中以來最高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-02 05:48

美元指數周一 (1 日) 上漲，此前美國公布 3 月 ISM 製造業指數實現一年半來首次擴張。日元則在日本央行威脅出手干預的情況下徘徊在 152 關卡下方。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.41%，報 104.97，為 2 月中旬以來最高。

美國 3 月 ISM 製造業指數從 2 月的 47.8 升至 50.3，為 2022 年 9 月以來首度突破 50 榮枯線，結束連續 16 個月處在萎縮區間的態勢。ISM 表示，即使工廠就業依舊低迷且投入品價格上漲，製造業產出仍出現反彈，新訂單也有所增加。

Moneycorp 北美結構主管 Eugene Epstein 說：「ISM 的消息確實產生引領作用，它顯示通膨不總是下滑，我認為市場對此反應很大。」

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，繼上周五 (29 日) 的通膨數據刺激市場對聯準會 (Fed) 在 6 月降息的押注後，市場周一 (1 日) 削弱降息押注。美國商務部上周五公布 2 月個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.3%，高於經濟學家預測的 0.4%。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 說：「綜合周五的 PCE 數據，我認為這還是不會實質改變 Fed 的計算，但在今年將降息多少次與何時降息方面，市場再一次朝向 Fed 的期望靠攏。」

Fed 主席鮑爾上周五表示，最新的美國通膨數據符合央行所希望看到的情況，並重申他在上月 Fed 政策會議後所發表的言論。

與此同時，匯市焦點集中在日元身上，因其不斷逼近 1990 年新低，帶動對日本當局即將出手干預的風險。

日元兌美元上周短暫觸及 34 年低點，截稿前下跌 0.22%，至 151.64 日元兌 1 美元。日本三大貨幣當局日本財務省、日本銀行和金融廳官員上周召開緊急會議的消息，再加上官員們的評論，令日元匯價維持在 34 年低點上方。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周一表示，不排除對匯率過度波動的情況採取任何選項，將適時作出反應。

人民幣匯價周一走軟，離岸人民幣下跌 0.03%，至 7.2571 人民幣兌 1 美元。儘管中國最新數據顯示經濟復甦勢頭增強，人行也努力採取行動穩匯，美元走強仍對人民幣匯價形成壓力。

其他貨幣方面，歐元貶近 0.5% 至 1.0739 美元，英鎊貶近 0.6% 至 1.2552 美元，雙雙處在 2 月中旬以來最低。

加密貨幣方面，比特幣下跌 1.7% 至 69,644.5 美元，以太幣跌近 4% 至 3,488.4 美元。

截至台灣時間周二 (2 日) 約 6:00 價格: