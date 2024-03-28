Fed理事華勒：近期通膨數據令人失望 不急於降息

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-28 08:54

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (27 日) 表示，近期令人失望的通膨數據，印證了 Fed 暫緩調降短期利率目標的理由。

華勒在紐約經濟俱樂部前準備的講稿中表示，目前並不急於降息。他說：「最近的數據顯示，或許按照比之前所想還要更長時間，將利率維持在目前的限制性立場，讓通膨能夠維持在接近 2% 的可持續軌跡上，會是慎重的作法。」

華勒表示，延後降息可能會影響到今年放寬政策的程度。但根據近期數據，減少降息次數或是進一步延後降息是適當的

華勒表示，可能還需要幾個月的通膨數據，才能提高對放寬政策的信心。在這之前，強勁的美國經濟數據，給了 Fed 評估經濟表現的空間。

這是華勒自上周 Fed 會議結束以來的首次發言。Fed 在 3 月會議中決議將政策利率維持在 5.25%-5.50% 不變，並重申今年降息三次的預測。不過，今年意外強勁的通膨表現，導致人們對 Fed 能否兌現預測存有疑問。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周於會後記者會表示，當前的政策風險存在「雙面性」。他說：「我們所面臨的狀況是，若過度或是太快放寬政策，通膨可能捲土重來；若太晚放寬政策，可能對就業和人們的工作生活造成不必要的傷害。」