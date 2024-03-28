揚秦麥味登拚店數破千家 新鍋物品牌6月開放加盟

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-28 16:21

連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理林麗玲表示，旗下主力品牌「麥味登」將加速國內展店，今年至少再開 100 家店，至明年底全台突破 1000 家店里程碑，而「炸雞大獅」持續拓展海內外市場，今年預計可超過 100 家店，至於火鍋新品牌「涮金鍋」將於 6 月開放加盟，為營運挹注新動能。

麥味登今年推出的新店型，店觀更為明亮輕盈，為具體實踐 ESG 企業永續，將於 4 月導入雨林聯盟認證的阿拉比卡咖啡和錫蘭紅茶，為連鎖加盟早午餐產業首見全面轉換使用雨林聯盟認證產品。

麥味登 APP 會員人數至今突破 45 萬人，在此基礎下，揚秦將強化門市的數位應用，以提升消費體驗。

揚秦旗下火鍋新品牌「涮金鍋」去年 10 月開幕後，去年第四季即為揚秦帶進 1000 萬元的營收，預計 6 月開放加盟，全年規劃再開 5 家門市，主要以桃園區域為主，逐步擴展至雙北市。

此外，採直營為主的「REAL 真 ‧CAFÉ‧BREAD」連鎖麵包品牌，則將轉型歐式烘焙料理咖啡館。

對於海外布局，林麗玲說，除了為進軍美國做好準備外，正加強印尼和馬來西亞區域代理展店規劃。

其中，炸雞大獅原規劃今年於美國開設第 1 家門市，但由於「Fried Chicken Master」的英文名稱在美國缺乏辨識度，因此重新申請商標「Roar N Fry Shack」，審慎評估美國首家門市座落的商圈中。

而炸雞大獅於馬來西亞砂拉越地區在去年第四季簽約後，年初已開設第 1 家門市，第 2 家門市也將於 4 月開幕；而印尼大雅加達地區在 2 月完成續約，並新簽訂印尼萬隆地區授權。

揚秦表示，揮別疫情陰霾後，各區域代理的展店已轉為積極。