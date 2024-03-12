緯創去年EPS 4.08元 擬配息2.6元 預計昆山廠房及土地處分利益 2.71億
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-12 19:59
代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (12) 日公告去年全年稅後純益 114.72 億元，年增 2.8%，每股純益 4.08 元。同時，董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利 2.6 元，維持去年股利水準，配發率 50.49%%。
緯創去年第四季營收 2310 億元，季增 6.4%，年減 12.4%。毛利率 9.3%，季增 1.4 個百分點，年增 0.7 個百分點。營益率 4.6%，季增 1.4 個百分點，年增 0.5 個百分點。稅後純益 33.37 億元，季減 29%，年減 18.2%，每股純益 1.18 元。
緯創去年全年營收 8670 億元，年減 11.9%，毛利率 8%，年增 0.9 個百分點，連續 6 年成長，並寫下歷史新高。營益率 3.2%，年增 0.4 個百分點。稅後純益 114.72 億元，年增 2.8%，每股純益 4.08 元。
緯創提到，為因應公司未來發展之資金需求，於普通股不超過 2.5 萬張普通股的額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證。
緯創也於董事會通過，擬出售旗下 100% 持股子公司緯潤高新財料 (昆山) 廠房以及其土地使用權予昆山昆開創越資產管理有限公司，交易總金額約人民幣 1.5 億元 (約新台幣 6.54 億元)，預計處分利益約人民幣 6196 萬 (約新台幣 2.71 億元)。
另外，緯創積極布局全球，包括建制印度新產線，緯創提到旗下 100% 持股的子公司 ICT Service Management Solutions(India)Private Limited (簡稱 WIN) 擬以 14.08 億盧比 (約新台幣 5.33 億元) 向印度工業區域開發局 (簡稱 KIADB) 取得不動產使用權資產。
緯創將於明 (13) 日召開法說會，預料將釋出最新市況與展望。
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