緯創去年EPS 4.08元 擬配息2.6元 預計昆山廠房及土地處分利益 2.71億

代工大廠緯創 ( 3231-TW ) 今 (12) 日公告去年全年稅後純益 114.72 億元，年增 2.8%，每股純益 4.08 元。同時，董事會通過股利政策，擬配發每股現金股利 2.6 元，維持去年股利水準，配發率 50.49%%。

緯創提到，為因應公司未來發展之資金需求，於普通股不超過 2.5 萬張普通股的額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證。