星宇開賣西雅圖航班機票 深耕北美轉機市場
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-28 17:49
星宇航空 (2646-TW) 今 (28) 日宣布，將於 8 月 16 日起開闢台北 - 西雅圖航線，即日起開賣，正式串連北美西部三大城市，將可進一步擴大轉機市場。
星宇台北 - 西雅圖航線以 Airbus 新世代客機 A350 執飛，提供共 306 個座位，包括頭等艙 4 個、商務艙 26 個、豪華經濟艙 36 個和經濟艙 240 個，開航初期每周 3 班。
西雅圖是美國西北部最大城市，也是全美第四大港口，星宇執行長翟健華表示，西雅圖是星宇布局美國西岸的重要航點，具有強大的轉機功能，相信可更便利服務北美和東南亞轉機往來旅客。
星宇美國航線目前每日 1 班往返台北 - 洛杉磯和台北 - 舊金山，8 月 16 日開航西雅圖後，正式由南到北布局美國西岸，航網串聯北美、澳門、日本、泰國、越南、菲律賓、新加坡、馬來西亞各主要城市。
而星宇第 5 架 A350 甫於本月初交機，機隊數達 22 架，包括 13 架 A321neo、4 架 A330neo 和 5 架 A350。
另外，星宇自 6 月 15 日起至 10 月 31 日，全航線推出 SNOOPY 主題航班 (除洛杉磯、西雅圖航線外)，將有各式主題服務用品登上飛機，包括登機證、行李吊牌、機上螢幕、紙巾、紙杯等超過 30 項機上服務用品。
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