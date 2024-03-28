〈林憲銘獲名譽博士〉施振榮見證：林憲銘為「緯創」起名 成功打造微笑曲線
鉅亨網記者劉玟妤 新竹 2024-03-28 20:00
緯創 (3231-TW) 董事長林憲銘今 (28) 日獲頒陽明交通大學名譽工學博士學位，邀請同樣為陽交大校友、名譽博士的宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮見證致詞，並向現場來賓分享，「緯創」二字就是由林憲銘親自發想。
施振榮今天出席林憲銘名譽博士頒授典禮時分享，「緯創」是林憲銘從頭開始發想，且在創立之初，林憲銘便擔起重任，付出許多心力，同時也傳承了宏碁創業時的企業文化。施振榮進一步表示，林憲銘也成功打造「微笑曲線」。
林憲銘 1979 年加入宏碁，並在 1998 年擔任電腦集團總經理，施振榮笑說：「當時林憲銘應該是除了我之外，宏碁最重要的人」。緯創前身為宏碁的研製服務部門，並在 2001 年 5 月 30 日分割獨立才正式成立，由林憲銘擔任董事長暨總經理。施振榮表示，經過林憲銘多年努力，緯創已經成為全球第七大 ODM 廠，且緯創走到今日，在 AI 無所不在的時代，在台灣已經占有優勢地位。
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