Fisker斷尾求生 大砍電動車售價近40%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 22:20

陷入困境的美國電動車新創公司 Fisker 周三 (27 日) 宣布調降 Ocean SUV 高階版 Extreme 售價 39% 至 37,499 美元，折扣幅度高達 24,000 美元。該公司表示，這一舉措旨在將 Ocean 定位成「一種更實惠、更有吸引力」的電動車選擇。

報導指出，對於 Fisker 來說降價是極端的手段，因為該公司正面臨流動性和股票下市的危機。另外該公司本月初也已停止電動車生產，同時警告說倘若無法償還債務，可能不得不聲請破產保護。

雖然 Fisker 的降價幅度很大，但以特斯拉 (TSLA-US) 為首的其他電動車製造商自去年年初以來已經大幅降低電動車的價格。由於消費者對居高不下的價格和參差不齊的充電基礎設施望而卻步，美國市場的成長放緩。

Fisker 本周一與一家主要汽車製造商就投資進行的談判破裂，這家資金緊張的電動車公司上周暫停電動車生產，目前面臨的不確定越來越大，可能面臨申請破產保護。

Fisker 曾在 3 月 18 日表示，已從一家現有投資人獲得 1.5 億美元的融資承諾，但該交易的條款之一是與一家未具名的大型汽車製造商達成投資協議。該公司表示，倘若協議破局，就需要重新談判融資條件，或者尋求破產保護在內的其他選擇。