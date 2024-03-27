Visa推出新AI工具 助陣打擊線上支付詐騙

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-27 20:48

根據外媒周三 (27 日) 報導，信用卡巨擘 Visa(V-US) 將在其面相商業客戶的軟體套組增加三種新的人工智慧 (AI) 防詐騙工具，該公司正在利用這項技術提高安全性。

據了解，Visa 的新 AI 防詐騙工具將於今年上半年提供給客戶使用，其中一項工具將拓展 Visa 目前的 AI 技術，協助檢測和阻止信用卡線上交易的詐騙行為，還有另一款工具將用在實時帳戶對帳戶支付。

Visa 還表示計劃開放現有的險偵測授權服務 (Visa Advanced Authorisation, VAA) 和即時風控決策系統 (Visa Risk Manager, VRM) 給非 Visa 卡的支付使用。

Visa 全球加值服務主管 Antony Cahill 受訪時說：「將違法行為趕出這個生態系統非常重要。」

Visa 去年協助阻止 400 億美元的詐騙活動，幾乎是前 12 個月的一倍。去年 10 月，該公司宣布一項 1 億美元的計畫，投資專注於生成式 AI 公司，目標是那些有可能塑造未來商業運作方式的企業。