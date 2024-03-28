營建類股指數今年來井噴14% 以495點改寫歷史新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-28 16:18

房市前景好不好投資人也會用錢投票，台股營建類股指數今 (28) 日再度寫下歷史新高的 495.02 點，今年以來營建類股指數就上漲 14%，一方面因台股大漲帶動，一方面有些建商去年完工入帳表現亮眼，不過背後更反映了市場資金對於房地產景氣看法偏向樂觀。

對於營建類股指數今年以來的噴漲，國泰證期質問處協理簡伯儀指出，在台灣央行 6 度升息加上打炒房的政策、措施執行，造成 2023 年全台買賣移轉棟數量縮，年減 3.5%，成為近 4 年的新低點後，市場估計台灣的打炒房將可能告一段落，在市場的資金行情且對於通膨的疑慮下，對於自用、置產的需求也推升指數。

此外，在近期台股市場有高達 2000 億元的資金投注於 00939、00940 ETF，主要是看上他們的高殖利率訴求 ，相對的，在市場流動的資金，也鎖定市場交易的高殖利率營建股，自然也推升營建類股指數井噴並創新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察過去有重大影響房市政策宣布時，營建類股隔日都會有明顯反映，營建類股指數也可作為房市信心的指標之一，觀察這波營建類股指數 2022 下半年平均地權條例開始發酵後，營建類股指數也出現一小段修正回檔，不過營建類股指數開始發動時間落在 2023 年的 11 月，當時也是新青安政策開發發酵的時間點，反映市場交易量增溫，且當時預售市場買氣同樣表現熱絡，從 2023 年 10 月開始預售市場的揭露量單月又回到 1 萬件以上，營建類股指數與景氣表現走勢一致。

營建類股指數在 2023 年 11 月突破創高，不過大盤指數在今年 2 月才突破前高衝上兩萬點，營建類股指數表現相對大盤強勁，主要還是去年下半年平均地權條例上路後利空淡化，政策上又有新青安帶動，下半年建物買賣移轉棟數轉為年增，加上預售交易量在第四季也快速回升，若從營建指數來看，反映市場資金對於後市看法相對樂觀。