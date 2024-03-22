〈房產〉CBRE：全台Q1土地及商用不動產成交達557億元 年增76%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-22 12:54

據世邦魏理仕 (CBRE) 研究部最新統計，2023 年第一季（截至 3 月 19 日為止）全台大型不動產交易，合計土地及商用不動產成交金額達 557 億元，較上年同期顯著增加 76%，此一大幅成長，主要可歸功於土地交易市場回溫。但預估今年交易量應持平看待。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超認為，此次央行升息的目的為抑制國內通膨預期心理，未來數季內再升息的可能性不高，而對於今年大型不動產投資市場表現，世邦魏理仕仍維持今年初預測，全年交易量年減率將介於 0% 至 5% 之間，係受 2023 年商用不動產市場高基數影響。

統計顯示，今年第一季商用不動產成交金額約 156 億元，小幅年減 12%，其中自用需求即貢獻 66% 的交易額，買方主要鎖定廠辦及廠房資產。在台灣央行宣布升息半碼後，保險業投資不動產最低年化收益率預料將同步升至 2.97%，將增添業者購買投資用不動產的難度。有鑑於去年基期較高，且保險公司投資動能恐維持低迷，預測今年全年商用不動產交易量將呈現小幅衰退。此外，由於收益型不動產價值較易受到利率變動的影響，賣方若為加速資產處分，應適度修正開價水準。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶表示，觀察土地市場，今年前三月土地交易總額近 401 億元，較上年同期大幅成長 1.88 倍。在過去半年住宅交易回暖的帶動下，部分建商開始擴充土地庫存，季內業者購地金額達 251 億元，較去年同期劇增 248%。儘管目前仍無法排除央行在未來數季內緊縮信用管制的可能性，預期今年建商獵地心態將較去年有所改善，而工業土地交易則可能受惠於台灣出口成長升溫、本土企業營運擴充需求增加。