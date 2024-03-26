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鉅亨速報

盤後速報 - 虹冠電(3257)下週(4月2日)除息3元，預估參考價68.0元

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07

虹冠電(3257-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(3月26日)收盤價71.00元計算，預估參考價為68.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

虹冠電(3257-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率積體電路(Power IC)。電源模組(Power Module)。場效電晶體(MOSFET)。近5日股價上漲1.81%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/02 71.00 3.0 4.23% 0.0
2023/04/26 54.1 1.0 1.85% 0.0
2022/05/27 72.2 5.0 6.93% 0.0
2021/07/30 92.0 3.0 3.26% 1.0
2020/07/21 85.3 2.4317 2.85% 0.4863

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