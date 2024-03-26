盤後速報 - 虹冠電(3257)下週(4月2日)除息3元，預估參考價68.0元
鉅亨網新聞中心 2024-03-26 17:07
虹冠電(3257-TW)下週(4月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(3月26日)收盤價71.00元計算，預估參考價為68.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
虹冠電(3257-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率積體電路(Power IC)。電源模組(Power Module)。場效電晶體(MOSFET)。近5日股價上漲1.81%，集中市場加權指數上漲1.57%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/02
|71.00
|3.0
|4.23%
|0.0
|2023/04/26
|54.1
|1.0
|1.85%
|0.0
|2022/05/27
|72.2
|5.0
|6.93%
|0.0
|2021/07/30
|92.0
|3.0
|3.26%
|1.0
|2020/07/21
|85.3
|2.4317
|2.85%
|0.4863
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