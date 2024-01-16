AI PC催出高瓦數電源需求大增 虹冠電今年營收、獲利攀峰

強茂 (2481-TW) 與虹冠電 (3257-TW)15 日舉辦旺年會，虹冠電表示，公司長年深耕高瓦數電競電源，隨著 AI PC 對電源瓦數需求大增，高瓦數電競電源成為最貼近客戶的方案，近期也感受到客戶需求，法人估，虹冠電今年營收將季季高，年增 3 成，獲利也將挑戰半個股本。

虹冠電指出，現階段電競 PC 搭載的 GPU 大多為輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)，電源也是 450W 到 1200W 的高瓦數方案，近期興起的 AI PC 與市面上的電競方案相近，客戶也直接從電競電源相關供應商拉貨。

虹冠電看好，目前電競電源都有使用公司的解決方案，享有高市佔率，去年出貨達 1000 萬套，今年隨著既有電競領域成長，加上 AI PC 標準配備就是 850W 起跳，將進一步推升出貨平均單價與出貨量。

虹冠電明顯感受應用正逐步擴張，除了 AI PC 外，伺服器領域也有很多數位加類比的領域，都是公司擅長領域，產品如 PFC 控制器等，也攜手母公司強茂的分離式元件，強強攜手進軍 AI 新品領域。

虹冠電去年營收創下歷史次高，為 10.74 億元，法人預估，去年每股稅後純益約 3-3.5 元，今年營收與獲利則雙雙挑戰歷史新高，其中，營收年增達 3 成，全年將挑戰半個股本。