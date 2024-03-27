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鉅亨速報

盤後速報 - 廣明(6188)下週(4月3日)除息3.2元，預估參考價95.6元

鉅亨網新聞中心 2024-03-27 17:05

廣明(6188-TW)下週(4月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

以今日(3月27日)收盤價98.80元計算，預估參考價為95.6元，息值合計為3.2元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣明(6188-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為光電儲存設備及電腦週邊儲存裝置製造與銷售。近5日股價上漲11.34%，櫃買市場加權指數下跌1%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/03 98.80 3.2 3.24% 0.0
2023/06/08 72.7 3.2 4.4% 0.0
2022/07/25 42.25 2.8 6.63% 0.0
2021/08/02 37.85 1.0 2.64% 0.0
2020/07/16 35.85 2.0 5.58% 0.0

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