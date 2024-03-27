盤後速報 - 廣明(6188)下週(4月3日)除息3.2元，預估參考價95.6元
鉅亨網新聞中心 2024-03-27 17:05
廣明(6188-TW)下週(4月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
以今日(3月27日)收盤價98.80元計算，預估參考價為95.6元，息值合計為3.2元，股息殖利率3.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
廣明(6188-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為光電儲存設備及電腦週邊儲存裝置製造與銷售。近5日股價上漲11.34%，櫃買市場加權指數下跌1%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/03
|98.80
|3.2
|3.24%
|0.0
|2023/06/08
|72.7
|3.2
|4.4%
|0.0
|2022/07/25
|42.25
|2.8
|6.63%
|0.0
|2021/08/02
|37.85
|1.0
|2.64%
|0.0
|2020/07/16
|35.85
|2.0
|5.58%
|0.0
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