潤隆首登「建商獲利王」寶座 擬配息3元加上配股12元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 17:34

建商潤隆 (1808-TW) 去 (2023) 年稅後賺進 77.02 億元，每股純益達 17.08 元，登上 2023 年上市櫃建商獲利王寶座，潤隆今 (26) 日決議去年，擬配息 3 元加上配股 12 元，合計達 15 元，優於上一年配發的 0.6 元股息，也改寫歷年股利新高。

就上市建商配發股票股利來看，華固建設日前董事會通過配發 8.5 元股利，包括 7.5 元股息及 1 元股票股利，爲華固建設歷年來的最高股利發放水準，同時，也爲華固建設 12 年來首度配發股票股利給股東，主要考量金融機構對建商的貸款條件緊縮，以保留現金、擴大股本來充實營運資金。

潤隆 2023 年營收高達 306.84 億元，年增 11.34 倍，稅後純益 77.01 億元，年增 48 倍，而每股純益 17.08 元，也大幅優於 2022 年的 0.35 元

就潤隆推案計劃分析，潤隆 2024 年已推出桃園龜山「溫莎堡」案，總銷逾 65 億元，已售逾 60%，將於 2026 年完工；此外，也已規劃 在 4 月推出台中西屯區住宅案，該案鎖定換屋推出三、四房產品，總銷金額約 65 億元；合計今年推案量達 130 億元。