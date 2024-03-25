〈台經院看景氣〉房市3大支撐 升息不影響自住客買房

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-25 18:41

對於央行無預警升息半碼，台灣經濟研究院今 (25) 日指出，由於新青安專案低利率、房地產保值以及科技業投資帶動區域房市等效果，不至於造成國內住宅市場買氣驟降，看短期內交易區域和產品結構將呈現高價區冷、平價區熱的兩極化現象。

台經院表示，營建成本上揚使業者審視手中在建工程，新案啟動步調較慢，進而影響整體工程營收。

不過，由於整體公共工程預算 7800 億元來到 17 年以來新高，營造業未來半年仍可望逐步好轉。

對於央行無預警升息半碼，台經院認為，由於新青安政策看到政府還是承諾來補貼相關利率，首購族群的利率維持低檔不變，且央行升息主要是反映通膨壓力，反而房地產的投資保值需求仍在，再加上科技業的投資較去年轉熱絡，有助部分區域房市的刺激效果，因此，升息不至於造成國內住宅市場造成買氣驟降態勢，但要關心對商用不動產的影響。

台經院進一步指出，前 2 月六都建物買賣移轉件數年增率高達 40.1%，顯然首購自住買盤、因通膨預期心理的置產需求浮現，推升房市交易動能。