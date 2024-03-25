〈永豐金法說〉去年海外稅前盈餘創近9年新高 越南成果豐、無計畫赴日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-25 17:09

永豐金 (2890-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理朱士廷指出，近年積極衝刺海外收益，2023 年海外稅前盈餘 (不含 OBU) 達 48.52 億元，創下近 9 年來新高，其中又以港澳地區獲利貢獻度最高，其次為中國大陸，越南也出現明顯成長；至於日本方面，朱士廷透露，目前尚無計畫申設據點，仍鎖定在東南亞。

永豐銀行布局新南向國家成果豐碩，其中，越南胡志明市分行 2016 至 2023 年營收，從 8400 萬元成長至 6.48 億元，稅前盈餘也從 2100 萬元大增至 4.12 億元，成功達成 2015 年開業以來新高。

永豐銀行總經理莊銘福表示，越南分行仍將是未來發展重心，地理位置很好，可承接供應鏈的移轉，市場商機相當蓬勃，接下來是否再設據點，將不是重點，因越南市場准入的情況還是比較困難，會透過現有的分行、辦事處持續跨區域協調並開拓業務。其他東南亞地區，若有好的標的就會進一步評估設點規劃。

至於日本方面，朱士廷表示，目前沒有計畫前往設點，仍希望鎖定東南亞國家，也持續在努力當中，「擴展據點也是要看緣份」，近來有很多國銀前進日本，主要考量台積電在熊本設廠，但永豐現階段暫無規劃。

永豐金 2023 年海外稅前盈餘 (不含 OBU) 年成長 28.8%，近 3 年複合成長率 (CAGR) 達 41.6%，超越整體金控稅前盈餘 3 年 CAGR 的 16.7%，全年整體海外稅前盈餘占比為 31%。

永豐金海外各營業據點 2023 年的稅前盈餘創下多項亮眼表現，永豐銀行洛杉磯分行、澳門分行及永豐金證券 (亞洲) 均創下 10 年新高紀錄、永豐銀行香港分行則近 9 年新高。