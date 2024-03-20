〈房產〉價格實惠 北市公寓均價4字頭在萬華、北投及文山三區

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 10:43

公寓相比於電梯大樓，具有公設比較低的優勢，再加上房價普遍較大樓產品實惠，因此仍有不少民眾偏好公寓住宅。台北市由於開發較早，區域內仍有大量公寓產品，房仲業者統計台北市各行政區的公寓交易占比和平均單價，發現士林區、文山區與信義區公寓交易占比最高。若從房價觀察，萬華區、北投區及文山區公寓 4 字頭單價最為親民。

永慶房產集團統計，台北市士林區在 2023 年的 902 件住宅交易量中，公寓型態就占 400 件，占比高達 44.3%；至於文山區與信義區公寓交易占比也有 35% 以上。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，士林區的開發相當早，但比較起中正、中山、大同、大安、信義等台北市核心地段又有一小段距離，因此預售和大樓市場的發展相對上述核心地段來得溫和，導致區域內仍擁有許多公寓類型產品。但隨著台北最後一塊大型重劃區北士科的開發，預售市場量能有望增強。

而公寓交易占比 38.6% 的文山區與 37.1% 的信義區，也跟士林區的情況雷同。陳金萍說明，文山區同樣位於台北市中心相對外圍的區域，區域住宅密度低，大樓類型產品的建設開發也相對和緩。至於信義區區域內發展程度不一，信義計畫區豪宅林立，但在捷運永春站、後山埤站周邊、以及吳興街一帶，尚未有大量的大樓產品開發，住宅仍以公寓為主，對於偏好公寓產品、又想住在市中心處的民眾，不失為挑選未來居所的區域。

從房價上觀察，萬華、北投、文山三個行政區的公寓平均單價為相對實惠的 4 字頭。陳金萍表示，萬華區是台北最早開發的區域之一，但萬華區因台北市都市發展重心東移與產業變遷的環境下，開發腳步有趨緩的現象，亦導致萬華區多有屋齡 40 年以上的老舊公寓，成為房價上的不利因素之一，也使得萬華區的公寓平均單價位列 12 行政區中最低。