〈房產〉通膨預期 過去6年台電3次漲電價 房價漲了2回
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-19 13:35
今 (2024) 年上半年電價可能會再度調漲，統計過去台電三次的電價調漲後，有兩次一年後的房價都出現上揚，去年電價調漲後，房價不到一年時間上漲幅度達 10% 左右，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，電價調漲未必是帶動房價的主要原因，觀察過去三次電價調漲，當下的背景因素如升息與房市政策，都是影響房市的重要關鍵，不過近期央行已示警要留意民眾對通膨預期。
統計過去三次的電價調漲與一年後信義房價大台北地區指數，2023 年 4 月電價調漲後最明顯，當時候電價漲幅達 11%，統計 2023 年 4 月到 2024 年 2 月大台北地區房價指數上揚約 11%，一方面去年通膨狀況相對明顯，另一方面去年平均地權條例上路後利空淡化，且政府推出新青安政策幫助年輕人購屋，都是影響房市的原因。
而 2022 年同樣電價調漲 8.4%，不過當年一樣有通膨因素，不過 2022 年央行開始連續五季升息，加上討論平均地權條例等政策，對於房市有明顯抑制效果，因此即使有電價上揚，一年後整體的大台北地區房價幾乎呈現凍漲。至於 2018 年四月雖然電價微調，但當時景氣正處於築底緩步復甦階段，房價一年後則是小漲約 5%。
曾敬德表示，過往電價調漲可能主要針對用電大戶，降低對民生物價的衝擊，這次電價調漲目前風向朝向全面調漲，倘若店家因為電價等成本上揚，再加上民眾的電費生活支出增加，民眾難免會有台幣越來越薄的感受，央行也示警擔憂通膨預期發生，另外台股今年一度挑戰兩萬點，也可能會讓資金往房市移動，加上目前並無新的強力抑制房市政策，許多外在條件對於房市都相對有利。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇