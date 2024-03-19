〈房產〉通膨預期 過去6年台電3次漲電價 房價漲了2回

統計過去三次的電價調漲與一年後信義房價大台北地區指數，2023 年 4 月電價調漲後最明顯，當時候電價漲幅達 11%，統計 2023 年 4 月到 2024 年 2 月大台北地區房價指數上揚約 11%，一方面去年通膨狀況相對明顯，另一方面去年平均地權條例上路後利空淡化，且政府推出新青安政策幫助年輕人購屋，都是影響房市的原因。

而 2022 年同樣電價調漲 8.4%，不過當年一樣有通膨因素，不過 2022 年央行開始連續五季升息，加上討論平均地權條例等政策，對於房市有明顯抑制效果，因此即使有電價上揚，一年後整體的大台北地區房價幾乎呈現凍漲。至於 2018 年四月雖然電價微調，但當時景氣正處於築底緩步復甦階段，房價一年後則是小漲約 5%。