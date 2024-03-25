中國石化去年營收淨利雙降
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-25 15:00
中國石化 (600028-CN) 去年營收和淨利雙降，中國石化周日（24 日）發布 2023 年度財報，按照國際財務報告準則，去年營業收入為人民幣（下同）3.2 兆元，年降 3%；股東應佔利潤為 583 億元，下滑 13%，每股盈利為 0.487 元。
據《界面新聞》報導，按中國企業會計準則，去年中國石化營業收入年降 3.2% 至 3.2 兆元，股東應佔利潤下滑 9.9% 至 605 億元，每股收益為 0.505 元。
中國石化業績下滑，主因是國際原油、成品油及化工產品價格下跌。
去年國際油價回落，布蘭特原油年度均價約為每桶 82 美元，下跌 17%。中國石化原油平均價格為每噸 3,962 元，下降 10.9%，天然氣平均價格為每千立方公尺 1,770 元，下跌 2.1%。
中國石化的汽油、柴油及煤油平均價格也走低，其中跌幅最大的是煤油，每噸為 5,948 元，下跌 9%。
中國石化預計，全年派發現金股利每股 0.345 元（含稅），加上年內回購金額，合併計算後，全年分紅派息比重達 75%，
據中國石化統計，2021-2023 年，現金分紅金額為 1,409 億元，回購股份金額為 65 億元，合計總金額 1,474 億元。其中 2023 年分紅約 430 億元。
中國石化預測，今年隨著中國經濟回升，預計境內天然氣、成品油及化工產品需求保持增長。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水準等影響，國際油價預料會在中高點震盪。
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