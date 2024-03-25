中國石化去年營收淨利雙降

據《界面新聞》報導，按中國企業會計準則，去年中國石化營業收入年降 3.2% 至 3.2 兆元，股東應佔利潤下滑 9.9% 至 605 億元，每股收益為 0.505 元。

中國石化業績下滑，主因是國際原油、成品油及化工產品價格下跌。

去年國際油價回落， 布蘭特原油 年度均價約為每桶 82 美元，下跌 17%。中國石化原油平均價格為每噸 3,962 元，下降 10.9%，天然氣平均價格為每千立方公尺 1,770 元，下跌 2.1%。

中國石化的汽油、柴油及煤油平均價格也走低，其中跌幅最大的是煤油，每噸為 5,948 元，下跌 9%。