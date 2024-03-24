重演網路泡沫？法巴財管：AI熱潮不單靠本夢比 科技巨頭盈利撐腰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-24 10:53

「人工智慧熱潮是否會重演 2000 年網路泡沫？」 不到 1 年半的時間，輝達 (Nvidia) 股價飆漲 7 倍多，市值超過 2 兆美元，成為美國市值第 3 大，同時市場也有人喊出 AI 有泡沫化的隱憂。

法國巴黎財富管理指出，儘管目前的 AI 熱潮與 2000 年的網路泡沫時期有相似之處，但這兩者亦有明顯差異。雖然同樣是資金大幅流入帶動股價攀升，相異之處在於 AI 係由大型科技股領軍，有極高的實質獲利支撐，與當年的「本夢比」有極大差距。

相似：資金流入，股價攀升

首先，我們正在經歷一場 AI 的熱潮，並熱烈期待 AI 將會為社會和企業帶來的好處。這種熱潮明確地反映在大量資金流向科技及「絕地七騎士」（Magnificent Seven）相關的 ETF。買權（call option）的資金流量很高，而與科技相關的基金和 ETF 資金流量僅在 2024 年就達到 126 億美元，以 AI 為主題的 ETF 則達到 19 億美元。

其次，一些 AI 或科技股的估值變得更貴，自 2022 年底以來，「絕地七騎士」的前瞻本益比上升 35% 至 29 倍。相較於等權重標普的 17 倍和標普中型股 500 指數的 15.8 倍，「絕地七騎士」的前瞻本益比較高。儘管這些科技巨頭與其他美股的估值差距堪稱史上最大，但越來越難以盈利成長來合理化此差距。事實上，這些公司在今年的營收已非常可觀（以輝達為例），這的確與當年在網路泡沬時期科技股股價大幅攀升的情況不謀而合。

相異 ：AI 由大型科技股領軍、有實質盈利支撐股價

當前的 AI 熱潮與網路泡沫的主要差別在於盈餘動能（earnings momentum）。2000 年的網路泡沫時期，許多公司幾乎沒有利潤。這與當前的 AI 趨勢明顯不同，原因在於很多大型科技公司享有極高的盈利，不僅能創造自由現金流、回購股票，也能在全球市場具有主導地位。

過去幾個月，輝達、谷歌、 Meta 和微軟等公司的獲利預期大幅提升，例如輝達在不到一年的時間內 ， 其每股盈餘（EPS）預測從 5 美元成長近 5 倍至 25 美元。「絕地七騎士」在過去九個月，其總盈餘預期也成長了約 50%，相較於當年的網路泡沫，這是一個重要的差異。價格走勢能透過改善的基本面來解釋，而非純粹炒作。

其次，從估值方面來看，相較於網路泡沫時期達到的估值頂峰，「絕地七騎士」和 AI 相關公司目前的前瞻本益比相形見絀。側重科技股的那斯達克 100 指數被認為是最能代表科技業表現的指標，在 1999 年底估值已超過 100 倍。這與當前科技板塊 33 倍的前瞻本益比截然不同。顯然，AI 或科技產業目前存在溢價，但遠不及網路泡沫時代的峰值。

此外，與 2000 年代相比，如今的投機性因素也少了許多。當年網路泡沫期間，任何只要擁有網路相關商業模式的公司，均可以上市，估值亦十分荒謬。相反地，目前的首次公開發行（IPO）流程相對溫和。透過創投投入在科技板塊的資金，亦遠不及網路泡沫時期的極端水準。

市場對於市值較小且獲利不佳的科技公司給予較低的投資金額。大型科技股引領多數的股價波動，而無利可圖的小型股則落後於大盤。這一點從標普 500 指數排名前 5 大股票高度集中的程度便可看出，前 5 大股票目前佔該指數市值的 24%，遠高於 2000 年的水準。

人工智慧（AI）是一場革命

歷史不會重演，但常有跡可循。儘管當前的 AI 熱潮與當年網路泡沫的情況有十分顯著的相似之處，但兩者之間亦存在明顯的差別。即使目前 AI 熱潮存在一些投機因素，但不一定會演變成為 2000 年代估值以及股價大幅縮減的情況。AI 產業由擁有雄厚資金的大型科技公司主導，充裕的資金可支持 AI 發展成功。

AI 熱潮與網路泡沫最大的差別在於，AI 可能是一場革命，並在生產力方面帶來巨大效益。充分應用 AI 的公司最終能夠降低成本、產生更高的利潤，以及超越同業。 另一方面，這是一個長期的大趨勢，意味著 AI 貨幣化所需的時間，可能比我們預期的更長。

法巴財管相信，科技產業需要進行健全的盤整，以確保該領域在 AI 主題中持續成長。有鑑於估值上升和投資人目前對於該產業的預期過高，科技產業可能在未來幾個月開始落後大盤。目前我們已經看到「絕地七騎士」的表現分歧，其中 3 支成分股於年初至今走勢向下。雖然股價回調是在所難免，但同時也為其所挑選的股份和產業提供買入機會。

AI 內、外的機遇

對於希望在「絕地七騎士」以外尋求更多選擇者，法巴財管推薦半導體、網路安全、軟體和數據中心，此外也持續加碼估值更具吸引力的歐洲科技股。

此外，亞洲在半導體、軟體、手機、數據中心和電子商務領域擁有強大科技和 AI 發展環境，其中台灣、南韓、日本和中國都有表現突出的企業。