統一證連3年獲財富管理大獎 今年獲三大殊榮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-21 16:21

統一證券 (2855-TW) 連續 3 年獲財訊財富管理大獎，今年獲三項殊榮，包括「最佳公益推動」獎項、連續兩年獲得「最佳財富增值」獎項、第三度獲得「最佳影音行銷」獎項。

統一證指出，秉持以客戶為核心的理念，持續營造差異化服務，再次獲得評審團隊與客戶肯定。

統一證以社會公益為企業長年目標，近年來為防範投資詐騙，針對年輕與高齡族群，推出各式關懷保護與友善服務，包括每月於官方網站影音專區上架教學影片，幫助股市新手避免違約、建立良好投資觀念。

此外，統一證經紀部副總經理張宏碩也說明，「三好一公道」(服務好、信用好、品質好與價錢公道) 是統一證秉持多年的信念，有別於一般金融機構重視銷售，將 KYC 與 KYP 彼此搭配，根據客戶屬性與風險承受度提供對應的資產配置，並伴有嚴謹的商品預審制度、商品適格性分析，重視客戶財務狀況、風險承受度、投資目標，當市場發生波動或重大事件，也會主動提供分析。

同時，統一證不斷優化「ｅ指發」APP，讓非客戶也能透過社群登入，並附帶閃電下單、分點籌碼追蹤等特殊功能，並在 APP 集結投顧分析報告、4 家新聞媒體、財經專家觀點，打造能一站式滿足需求的「金融百貨」有成，過往 3 個月活動期間，影音曝光數達 500 萬次，APP 下載數 2.6 萬次，年增 80%。