〈焦點股〉英業達攜手輝達推新款AI伺服器 股價爆量衝漲停

英業達 (2356-TW) 在輝達 (NVDA-US)GTC 大會上，發表旗下搭載 GB200 晶面的新款 AI 伺服器，與輝達合作的 AI 概念股紛紛躍上盤面輪番上漲，今 (22) 日輪到英業達，早盤開高走高一度亮燈漲停，雖然隨後漲停打開，不過仍漲逾半根停板。