〈焦點股〉英業達攜手輝達推新款AI伺服器 股價爆量衝漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-22 12:27
英業達 (2356-TW) 在輝達 (NVDA-US)GTC 大會上，發表旗下搭載 GB200 晶面的新款 AI 伺服器，與輝達合作的 AI 概念股紛紛躍上盤面輪番上漲，今 (22) 日輪到英業達，早盤開高走高一度亮燈漲停，雖然隨後漲停打開，不過仍漲逾半根停板。
英業達早盤以 57.5 元開高走高，一度強攻漲停鎖住 61.8 元，雖然隨後漲停打開，但仍漲逾半根停板，漲幅約 8.9%，拉出一根長紅 K，成交更是爆量超過 28 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人於周一 (18 日) 買超 3629 張後，周二 (19 日)、周三 (20 日) 連 2 賣，但在昨 (21) 日又回補 2.1 萬張。
英業達受惠 AI 伺服器出貨成長，帶動毛利率表現亮眼，去年第四季毛利率 5.7%，寫下 30 季以來新高，全年毛利率達 5.1%，睽違 5 年毛利率重返 5%。英業達也指出，伺服器今年將呈現逐季成長，全年有望達雙位數成長。
根據 DIGITIMES 指出，今年全球伺服器出貨將年增 4.9%，台廠受惠美系雲端業者代工比例高，整體伺服器出貨狀況將優於全球。其中，英業達出貨比重將提升最多穩居龍頭，主要來自亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google(GOOG-US) 的傳統與 AI 伺服器訂單皆成長。
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