〈熱門股〉欣興AI概念上身 法人力挺周買超4.99 萬張周漲16%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-23 09:57
欣興 (3037-TW) 本周量能充沛，並在 5 個交易日獲三大法人買超高達 4 萬 9945 張，22 日股價收盤站穩 200 元大關，一周漲幅 16.28%，同時，美系外資以欣興成為 AI 的強大供應鏈爲重點，將欣興目標價調高到 300 元。
由於輝達 (NVDA-US)GTC 大會開幕，輝達執行長黃仁勳宣布推出新款 AI 晶片 Blackwell B200，法人圈一片看好 AI 前景之下，推升台股大盤屢屢改寫歷史新高，同時，欣興也獲外資點名將受惠於 AI 伺服器的需求，推升欣興高階載板及 PCB 的出貨，外資並直接表明在載板廠之中最為最看好欣興，相繼調升其目標價到 250 元、300 元。
欣興 3 月 22 日股價收在 200 元，法人大舉買超 5 萬張，除站穩整數關卡之外 ，股價周漲 16.28%，成交量直線升溫，站上所有均線且技術線型呈現多頭排列，將有利多方向上攻堅。
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