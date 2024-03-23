〈熱門股〉欣興AI概念上身 法人力挺周買超4.99 萬張周漲16%

欣興 ( 3037-TW ) 本周量能充沛，並在 5 個交易日獲三大法人買超高達 4 萬 9945 張，22 日股價收盤站穩 200 元大關，一周漲幅 16.28%，同時，美系外資以欣興成為 AI 的強大供應鏈爲重點，將欣興目標價調高到 300 元。

由於輝達 (NVDA-US)GTC 大會開幕，輝達執行長黃仁勳宣布推出新款 AI 晶片 Blackwell B200，法人圈一片看好 AI 前景之下，推升台股大盤屢屢改寫歷史新高，同時，欣興也獲外資點名將受惠於 AI 伺服器的需求，推升欣興高階載板及 PCB 的出貨，外資並直接表明在載板廠之中最為最看好欣興，相繼調升其目標價到 250 元、300 元。