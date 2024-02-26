〈欣興展望〉載板投資高峰已過 今年資本支出逾百億元在PCB業務

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 18:13

欣興 (3037-TW) 今 (26) 日召開法說會，雖然今年的資本支出規劃由 173 億元增加到 242 億元，顯示欣興的資本支出高峰期已過。同時，對於在 2022 年爆紅的載板業務資本支出僅 94 億元，占比 39%，也不及在 PCB 業務投資 127 億元的 52% 占比。

欣興董事會 23 日決議增加 2024 年的資本支出預算 69 億元，也使欣興在今年的資本支出規劃由 173 億元增加到 242 億元，主要配合營運需求，新建廠房並提升製程能力。欣興資深副總經理鍾明峰今天指出，董事會決議增加今年資本支出在於光復廠投資、PCB 製程的優化及增加對泰國廠的投資。

鍾明峰指出，今年欣興對於 242 億元的資本支出預算規劃上 ，94 億元爲支應載板廠的投資，其中在光復廠的 72 億元，中國大陸蘇州群策廠的投資 22 億元，合計爲 94 億元，占總資本支出的 39%。

在 PCB 業務方面，欣興 2024 年規劃資本支出 127 億元，占總資本支出的 52%，其中包括泰國廠的 35 億元，中國大陸昆山鼎鑫廠遷廠投資 48 億元及台灣 PCB 生產優化的 44 億元。

在泰國 PCB 廠方面，鍾明峰指出，欣興泰國廠已完成選址並進入動工階段，今年資本支出 35 億元，預計在今年底完成建廠工程，且在 2025 年第一季投產，主要生產遊戲機及模組化訂單，在 2025 年完成客戶認證後，在 2025 年第三季會有較高的營收貢獻。

鍾明峰指出，欣興台灣楊梅載板廠已經完工，今年 投資 72 億元在光復廠的擴張，主要也是配合客戶端的需求進行投資。