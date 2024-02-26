〈欣興展望〉掌握載板技術優勢且估PCB業務今年成長逾20%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 19:56

欣興 (3037-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司提出 2024 年 PCB 業務資本支出達 127 億元占總資本支出預算的 52% ，欣興除 PCB 生產架構優化及投資泰國新廠之外，公司對於開發 AI 伺服器加速卡、伺服器、光通訊、低軌衛星將在今年挹注動能，預估全年營收有機會成長逾 20％。

欣興資深副總經理鍾明峰指出，欣興 PCB 過去因消費電子占比高，產業淡旺季明顯，欣興近年積極耕耘新產品，來平衡工廠產能需求。今年在 AI 加速卡、伺服器、光通訊、低軌衛星、電動車等產品需求帶動下，預估全年營收有機會成長超過 20%。

鍾明峰指出，PCB 事業部有許多 AI 產品，目前已有加速器模組（OAM）、通用載板（UBB）等產品量產，有些則在認證中，目前仍以 AI 伺服器帶動的 HPC、高速傳輸產品為主，隨著 AI 應用領域擴張，搭配的產業主流客戶有機會逐漸增加 AI 相關產品的比重。

在 PCB 業務方面，欣興 2024 年規劃資本支出高達 127 億元，占總資本支出的 52%，其中包括泰國廠的 35 億元，中國大陸昆山鼎鑫廠遷廠投資 48 億元及台灣 PCB 生產優化的 44 億元。