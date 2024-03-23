〈熱門股〉台達電登逾7個月波段高點 周漲18%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-23 14:26

輝達 (NVIDIA)GTC 大會本周登場，刺激台股 AI 族群資金輪動，台達電 (2308-TW) 獲法人青睞，本周股價穩步向上，周五最高更來到 365 元，創逾 7 個月新高，收 358 元上漲 5.9%、單周漲幅逾 18%。

此外，輝達 (NVIDIA) 也在本次 GTC 發表最新的 AI 晶片架構 Blackwell，台達電也傳出拿下 Blackwell 架構系列的 B100、B200、GB200 伺服器電源訂單，成為輝達此波新晶片發布中的首要受惠者之一。

據了解，台達電除了自身高效的 AI 伺服器電源外，還有協助 GPU 運行的一系列關鍵產品，包括 DC/DC 轉換器、功率電感 (Power choke) 和 3D Vapor Chamber 散熱解決方案等，完整的零組件解決方案也成為爭取訂單的一大利基。