〈欣興展望〉上半年展望保守 營運可望連三季持平毛利率有壓

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-26 18:45

欣興 (3037-TW) 今 (26) 日召開法說會，欣興資深副總經理鍾明峰指出，2024 年上半年總體經濟景氣尚不明朗，未見到明顯復甦，訂單能見度有限，首季因載板與 HDI 板有急單，營收與上季約持平，第二季營收預估較首季持平至略減，下半年表現要再觀察庫存、總經、通膨與中國經濟等不確定因素。

同時，欣興認為，2024 年第一季的載板稼動率將由去年第四季的 60-70%，提升爲 65-75%，第一季的 HDI 稼動率將維持去年第四季的 75-80%，一般 PCB 的第一季的稼動率將由去年第四季的 70-80% 提升爲 80-85%。

同時，對產能的規劃上，欣興預計在 2024 年維持軟硬結合板、軟板及一般 PCB 的產能與去年相同，但調節的部分，在 HDI 產能縮減，載板產能再小幅擴張。目前欣興的 ABF 載板約占載板類產品營收比重的 74%。

在外資圈傳出欣興已取得輝達認證，成為第二家 B100 繪圖晶片 ABF 載板合格供應商，對此，欣興不評論單一客戶，但強調全球半導體領導廠商皆是合作夥伴，相關新產品也是欣興積極爭取項目。

欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望逾 50%。

欣興今年折舊金額預計較去年增加 25-30 億元，約 175-180 億元，使得毛利率較具挑戰，但隨著成本降低，新品認證成功並量產，下半年稼動率若提升，有助毛利率表現。

欣興 2023 年第四季營收爲 256.89 億元，毛利率 17.55%，爲全年最低，季減 2.15 個百分點，年減 17.18 個百分點，稅後純益 29.07 億元，季增 12.33%，年減 60.5%，每股純益爲 1.91 元。