美光上季業績、本季財測給力 盤前股價漲逾17%有望寫新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-21 20:10

美光周四 (21 日) 盤前股價漲逾 16%，有望寫下歷史新高。此前該公司上季財報獲利超預期，而且對本季的營收預測也優於華爾街分析師預估，主因是其用於人工智慧 (AI) 運算的記憶體晶片需求飆升。

美光此前在 2024 會計年度第二季 (截至 2/29 的三個月) 財報電話會議上表示，公司新品 HBM3E 晶片 (第五代 HBM，是市場針對 AI 應用的最高規格 DRAM 產品) 今年的產能已全部賣光，明年的大部分產能也已經被預定。

美光預估，整個 2024 會計年度，HBM 系列產品將為公司帶來「數億美元」的營收，甚至預料比肩公司第二大業務——NAND 業務。該公司還透露，HBM3E 將供給輝達 (NVDA-US) 的 AI 晶片 H200 GPU，公司於年初開始量產 HBM3E，並開始陸續交付。分析師預估，美光在高利潤 HBM 市場占有率將在 2024 年成長。

展望未來，美光預估 2024 會計年度第三季 (本季) 營收介在 64 億至 68 億美元區間，高於市場預期的 60 億美元、經調整後毛利率介在 25% 至 28%、經調整後每股獲利估在 0.38 至 0.52 美元之間。