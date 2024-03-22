涉壟斷手機市場 美國司法部控告蘋果

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-22 00:10

根據外媒周四 (21 日) 報導，美國司法部和 16 位總檢察長對蘋果提起訴訟，指控這家 iPhone 製造商違反反壟斷法，阻止競爭對手取得其設備上的硬體和軟體功能。

該起訴訟指出，蘋果利用其在 iPhone 應用程式分銷方面的權力，阻礙本可以讓消費者更容易更換手機的創新。蘋果拒絕支援跨平台訊行應用程式，限制第三方數位錢包和非蘋果智慧手錶，並封鎖行動雲端串流服務。

訴訟稱:「此案旨在將智慧型手機市場從蘋果的反競爭和排他性行為中解放出來，恢復市場競爭，從而降低消費者的智慧型手機價格，減少開發商的費用，並為未來保留創新。」訴訟要求改變蘋果的做法，而非分割。

訴狀還強調蘋果壓制競爭的五個技術領域：超級應用程式、雲端遊戲應用程式、即時通訊應用程式、智慧手錶和數位錢包。

蘋果表示，這起訴訟「在事實和法律上都是錯誤的」，並警告這將「開創一個危險的先例，讓政府在設計技術時採取嚴厲措施」，誓言要「大力抗辯」。