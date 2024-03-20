信義房屋業務韌性受中華信評肯定 評等展望獲調整為「穩定」

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-20 11:06

中華信評表示，信義房屋為台灣最大的房屋買賣仲介業者，儘管子公司的土地開發可能會在未來 1--2 年間推升槓桿水準，但預期信義房屋的國內房仲業務應可維持具韌性的營運表現，反映未來 24 個月信義房屋的財務緩衝空間，應可將其所關注的財務指標維持在一定的水準。

中華信評本次將信義房屋的長期評等的評等展望由「負向」調整為「穩定」，反映未來幾年信義房屋房仲業務應可維持穩定的營運績效表現。儘管國內房市整體呈現下行趨勢，信義房屋房仲業務的交易動能仍具有韌性。

信義房屋在因應市場變化方面具有彈性，依照以往的記錄，未來 12 至 24 個月該公司房仲業務的營運績效應可持續超越市場表現並優於同業。信義房屋的借款槓桿比可能會因子公司開發事業及觀光旅遊事業的資金來源需求增加而面臨壓力，但仍在可控範圍。信義房屋在房地產開發擴張業務審慎評估，並對財務槓桿採取紀律化的控管。因此，中華信評預測，在其房仲業務獲利能力的支持下，信義房屋應仍可維持適度的財務緩衝空間。