信義房屋發放業務專屬「年度留任獎金」單筆超過500萬元

信義房屋 (9940-TW) 今 (25) 日指出，信義房屋除了每年固定提撥公司稅後盈餘三分之一作為全體員工年終獎金，針對第一線業務同仁也有專屬的薪獎福利，例如「留任獎勵金」，凡是當年度業績達標，並且符合留任條件，即可領最高無上限的獎金。

根據信義房屋內部統計，單是 2023 年，總領取人數近千人、公司發出的獎金總額破億元，其中，有不少人因表現傑出，單筆年度留任獎勵金就超過 500 萬元，堪比上市、櫃公司總經理層級年薪。

信義房屋指出，以房仲本業起家，對第一線業務人員設計許多專屬福利，除新人時期保障半年 5 萬月薪，且轉正後仍有底薪，同時設計有個人獎金、團體獎金、年終獎金、績效獎金、留任獎勵金等，獎金發放總額無上限；另外，針對有考取不動產經紀人證照者，新人任職滿半年也會加發 3.6 萬元獎勵金；除了以獎金激勵同仁，海外出國獎勵旅遊，也是不限年資都有機會爭取。

其中，留任獎勵金部分，主要是針對年度業績達標、且符合留任條件的業務同仁所設計。根據信義房屋內部統計，2023 年領取留任獎勵金的業務人數較前一年成長 26%，發放總金額突破 1 億元，其中，有業務單筆獎金就破 500 萬元。

值得一提的是，為鼓勵同仁追求成長，信義房屋 2024 年起獎金制度擴大領取的門檻，不僅有機會較過去能夠提前領取豐厚獎金，計算方式更是大加碼，以新制計算公式來說，若年度業績破千萬，可直接領到百萬元以上獎金。

信義房屋三重雙捷店主任陳茲芃就是符合領取資格的其中一員。2022 年 4 月才加入信義房屋的陳茲芃，憑藉腳踏實地做社區服務，例如中元普渡時不只到社區協助，還在自家先煮好健康的桶裝紅茶，搬去讓住戶享用，又或是以「浪浪義賣」攤位加入商圈社區園遊會，她和擅長烘焙的太太出錢出力製作精緻甜點擺攤募款，攤位所得全數捐給動保單位。